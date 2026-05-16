IVEレイ、美脚際立つブラックコーデが話題「モードなのに可愛さもあって最高」「ポーズもスタイルも完璧」
【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月15日、自身のInstagramを更新。モノトーンコーディネート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚が綺麗すぎる」美脚際立つブラックコーデ
レイは十字架の絵文字を添えて複数枚の写真を投稿。全身を黒でまとめたモノトーンコーディネートを披露した。黒のバラクラバをかぶり、アシンメトリーなデザインの黒トップスからは美しい肩をのぞかせている。
さらにタイトなショートパンツにハードなスタッズ付きロングブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「可愛いしかっこいい」「ポーズもスタイルも完璧」「このコーデも似合ってる」「今日もビジュアル優勝してる」「モードなのに可愛さもあって最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚が綺麗すぎる」美脚際立つブラックコーデ
◆IVEレイ、モノトーンコーデで美脚すらり
レイは十字架の絵文字を添えて複数枚の写真を投稿。全身を黒でまとめたモノトーンコーディネートを披露した。黒のバラクラバをかぶり、アシンメトリーなデザインの黒トップスからは美しい肩をのぞかせている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「可愛いしかっこいい」「ポーズもスタイルも完璧」「このコーデも似合ってる」「今日もビジュアル優勝してる」「モードなのに可愛さもあって最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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