＜Sky RKBレディスクラシック2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞昨季はメルセデス・ランキング76位に沈み、シード落ちからの復権を目指す川〓春花がV戦線に上がってきた。6バーディを奪い、ボギーはなし。4月の「ヤマハレディース」最終日の「67」を1打更新する今季自己ベストをマークし、初日の45位から9位まで浮上した23歳の笑顔が輝いた。【写真】これはあどけない！ 川〓春花の女子高生時代