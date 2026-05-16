グラテロルが傘下3Aで登板回避、精密検査を受けたドジャースで戦線離脱となったのはエース左腕だけではない。傘下3Aオクラホマシティでプレーするブルスダー・グラテロル投手が15日（日本時間16日）のロッキーズ傘下3A・アルバカーキ戦の登板を回避した。米メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が伝えた。アルダヤ記者によると、登板回避となったグラテロルは背中の痛みが再発したため精密検査を受けたとい