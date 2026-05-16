イメージ 16日正午、香川県の中讃地域に光化学オキシダント予報が発令されました。県は注意報に備え、テレビ・ラジオなどの報道に注意してほしいと呼び掛けています。 光化学オキシダント予報は、オキシダント濃度が0.10ppm以上になったときに発令されます。濃度の速報値は「さぬきの空情報館」のホームページでリアルタイムで公開しています。