ハピネット・メディアマーケティングは、アリ・アスター監督の最新作『エディントンへようこそ』のブルーレイとDVDを2026年7月15日に発売する。ブルーレイの価格は6,600円で、DVDは4,400円。『エディントンへようこそ』のブルーレイとDVDが2026年7月15日に発売『エディントンへようこそ』は、Covid-19禍でロックダウン下にあるニューメキシコ州の小さな町、エディントンを舞台に「炎上」と「陰謀論」を扱ったスリラー。主人公の保