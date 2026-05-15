志々島（三豊市）のアジサイ 民間の気象情報会社・ウェザーニューズは15日、アジサイの開花予想を発表しました。 アジサイの開花は地方気象台が発表しているもので、2025年の発表は岡山が6月9日、高松が6月10日でした。 ウェザーニューズによりますと、2026年は平年より気温が高い傾向が続く予想のため、全国的に開花が早い傾向だということです。岡山・高松も、平年よりも少し早い6月1日か