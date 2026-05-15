昨オフの現役ドラフトでソフトバンクから移籍■楽天 6ー3 ソフトバンク（15日・楽天モバイルパーク）低い弾道で左翼席に飛び込んだ一発にファンが歓喜した。楽天の佐藤直樹外野手は15日、本拠地で行われたソフトバンク戦に「1番・右翼」で先発出場。2回に上沢直之投手から3号3ランを放ち、勝利に貢献した。古巣からの衝撃弾に「えぐい帰ってきて」「これが入るんすげー」とファンも興奮気味だった。1点を先制した直後、2回2死