東根市の国道13号で15日に発生したバイクの転倒によるものとみられる死亡事故で、亡くなった男性の身元は神奈川県に住む21歳の会社員の男性だったことが新たに分かりました。死亡したのは、神奈川県横須賀市の会社員の男性（21）です。15日午前2時10分すぎ、東根市東根甲の国道13号の北進車線で、意識不明で仰向けに倒れている男性と400ccのバイクを通行人が発見し、119番通報しました。男性は、心肺停止の状態で病院に搬送され、