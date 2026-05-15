パソコンショップアークは5月14日、創業27周年を迎えたことを記念して、「アーク 27周年記念祭セール」を開始した。実施期間は2026年5月31日（日）23：59まで。PCショップアークが27周年！ 大幅に対象製品ラインナップを強化した記念セール開催中2026年5月24日に創業27周年を迎えたことをうけて開催されるセール施策。期間中オリジナルBTO PC「arkhive」ハイエンドモデルが最大27万円引きになるほか、フルHD〜WQHDゲーミングに最適