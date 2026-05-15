広島の鈴木球団本部長は１５日、羽月隆太郎被告の法廷での発言を受け「再調査します」と語った。この日、初公判で他の選手も吸っていたと羽月被告が発言。これを受け「これから内容を詰めて」と語り、基本的には全選手を対象に再調査へ乗り出す方針だ。球団はすでに１月の時点で調査を行っており、キャンプイン前日のミーティングで注意喚起などが行われていた。その際には使用を認める選手はおらず「当然、無いということだ