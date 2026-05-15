◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が大畑（29＝時津風部屋）を寄り切り、3番相撲で初勝利を挙げて1勝2敗とした。得意とは逆の左四つになったが右上手を引いて胸を合わせ、寄り切った。「やっと自分の相撲が取れた。（報道で）色々取り上げていただいて、負けられないと吹っ切れた」昨年の国民スポーツ大会準優勝など