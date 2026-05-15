この記事をまとめると ■2026年4月から自転車にも青切符制度が導入された ■横断歩道を渡る自転車は原則としてクルマより優先される ■自転車追い越し時は「1m以上」が新たな安全目安となっている 横断歩道を通行している自転車に道を譲らなかったら違反なのか 2026年（令和8年）4月1日から自転車の青切符制度が導入され、自転車にも反則金や罰金などが適用されるようになりました。これに伴い、クルマを運転する人に対するルー