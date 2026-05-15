◇ア・リーグホワイトソックス6−2ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスが14日（日本時間15日）、本拠地でロイヤルズに6―2と勝利し、これで5連勝。3年間100敗以上を続けた弱小球団は、22年以来4年ぶりとなる5月貯金「1」を手にした。この日の「投」の立役者は、アンソニー・ケイ投手（31）。昨季まで2年間DeNAに在籍。2年間で15勝をマークし三浦大輔政権を支えた。村上宗隆と同僚になった今季も、好調を