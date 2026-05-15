AI開発企業のBlack Forest Labsが、画像の外側を描き足して拡張する「アウトペインティング」を画像生成AIのFLUX.2で可能にする「FLUX Outpainting」を発表しました。FLUX OutpaintingはAPI経由で利用可能です。FLUX Outpainting - Black Forest Labshttps://docs.bfl.ai/flux_2/flux_outpaintingNew release: Outpainting (expand any image to any aspect ratio).Most outpainting struggles at boundaries: light breaks, textu