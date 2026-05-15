ポルノグラフィティが現在、28ヶ所35公演の全国ツアー＜20thライヴサーキット“水”＞を開催中だ。これにともなって最新アーティスト写真が公開となった。そのビジュアルは、まるで水滴の中に二人がいるような視点で撮影されたもの。“種・水・果実”と題したEPリリース、全国ツアー、そしてアルバムリリースまで、“水”は一連のプロジェクトのド真ん中。「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」──“水“ツアーを経て