元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が、自身のXを更新。アニメ『メイドさんは食べるだけ』の番組生配信にメイド服で出演した際の感想をつづった。【写真】髪型がショートになってる！？メイド服姿の檜山沙耶番組には、橘スズメ役の市ノ瀬加那、リコッタ・フレスカ役の須能千裕も出演し、檜山は作品の応援大使として参加。3人とも作中と同じくメイド服を着て番組を盛り上げた。配信終了