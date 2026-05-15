テイラー・スウィフトやサブリナ・カーペンター、ラナ・デル・レイらを手がけ、グラミー賞の最優秀プロデューサー賞を3年連続で受賞したジャック・アントノフ（Jack Antonoff）。彼は、AIを用いて表現を行う人々を「神を冒涜する不届き者（Godless whores）」と形容し、激しく非難している。自身のバンド、ブリーチャーズのニューアルバム『Everyone for Ten Minutes』のリリースを5月22日に控えるなか、彼はInstagramに公開したフ