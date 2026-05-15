【スシロー×「崩壊：スターレイル」コラボキャンペーン第2弾】 5月15日～ 開始 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボキャンペーン後半を本日5月15日から実施する。 2度目となるスシローと「崩壊：スターレイル」