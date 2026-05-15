●ブレーブス0−2カブス○＜現地時間5月14日トゥルイスト・パーク＞シカゴ・カブスが東地区首位ブレーブスとの敵地カード最終戦に完封勝利。鈴木誠也外野手（31）は「5番・指名打者」でフル出場したが、4試合連続のノーヒットに終わった。ブレーブス先発は2024年のサイ・ヤング賞左腕セール。鈴木は初回、一死一、三塁の好機で第1打席を迎えたが、カウント1-2から鋭く膝元に食い込むスライダーで空振り三振。3回表の