細木数子さんの人生をモデルにしたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題になっています。ドラマのタイトルになっている「地獄に堕ちるわよ」は、細木数子さんの決め台詞として、2000年代に一世を風靡したセリフです。現代で誰かに向けて言い放った場合、犯罪になったりするリスクはあるのでしょうか。真面目に解説します。●「地獄に堕ちる」は原則として脅迫罪にならない脅迫罪（刑法222条1項、2年以下の拘禁刑または30万円以