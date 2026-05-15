「日本人は税金に無関心すぎる」――。そう警鐘を鳴らすのは、長年にわたり日米の富裕層の相続や資産防衛に携わってきた奥村眞吾税理士だ。再び誕生したトランプ政権のもと、米国では減税と富裕層優遇の流れが加速している。一方、日本では相続税や社会保険料の負担が年々重くなり、「取れるところから取る」課税強化が進む。なぜ米国の超富裕層は、相続税をほとんど払わずに済むのか。また、なぜ日本の経営者や資産家たちは、子ど