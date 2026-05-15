文学を学ぶ生徒が減ることは、予想された事態である。当初から批判の強かった改革を文部科学省はなぜ強行したのか、疑問が拭えない。２０３２年度以降に実施される高校の次期学習指導要領を巡り、文科省が、国語の科目構成を再編する案を中央教育審議会の部会に示した。２２年度から始まった現行の指導要領は、思考力や表現力を重視するとして、討論や発表を通じた「主体的・対話的で深い学び」の理念を各教科に盛り込んだ。