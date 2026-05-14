ロータリーや歩道が冠水した東戸塚駅西口周辺＝１４日午後５時５５分ごろ（読者提供）日中の気温上昇や上空の寒気の影響で、１４日夕に県内の広範囲で雷を伴う激しい雨が降った。大気の状態が非常に不安定となり、竜巻注意情報が繰り返し出され、横浜、藤沢市では大雨警報も発表された。横浜市戸塚区の東戸塚駅前では歩道やバスターミナルの一部が冠水した。同区では豪雨とともにひょうが降り積もる様子が交流サイト（ＳＮＳ）