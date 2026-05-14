BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[エレン ペレス / デミ スゥース] 0 - 2 [テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第10日がイタリア ローマで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第8シードのエレン ペレス / デミ スゥー