2026年4月29日に川崎のCLUB CITTAにて、対戦格闘ゲームのイベント「Evo LEGENDS LIVE(EVO LL)」が開催された。【写真】世界王者対決はGO1選手が勝利。SWCでの雪辱を果たした■MenaRDの挑戦状から始まったウメハラとの10先勝負EVO LLは、2025年2月にドミニカ共和国のプロゲーマーであるMenaRD選手からXに投稿された挑戦状をきっかけに行われることになった。ウメハラ選手が得意とする10先(10本先取)での勝負をしたいと懇願し、CAPCO