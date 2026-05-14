タレントのジョナサン・シガー（41）が14日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、出自にまつわる知られざる事実を明かした。「黒船特派員」として、木曜レギュラーを約20年、務めているジョナサン。群馬育ちで、この日ゲスト出演したJOYとは、35年以上の交流があるという。CM明けのコーナーで、MCの大島由香里が「衝撃の事実が判明しました」と前置き。「35年以上の（付き合いがある）中で、JOYさんが