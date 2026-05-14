黒部峡谷鉄道の欅平駅と黒部ダムを結ぶ黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放に向けて県はきょう、旅行商品の概要を発表しました。能登半島地震の被害を受けた黒部峡谷鉄道の復旧の進み具合によっては、今年10月の開始を目指しています。新田知事は、きょうの定例会見で、キャニオンルートの旅行商品は今年10月からの開始を目指し、およそ2700人の枠で4つのコースを設けると発表しました。黒部宇奈月キャニオン