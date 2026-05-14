捜査関係者によると、4月から少なくとも5回事故を起こしていたという若山哲夫容疑者。警察の調べに対し、「直近の事故歴はない」と話していることがわかりました。



5月6日に、福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故。



この事故で、胎内市の無職・若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。



福島県警は14日、車体の損傷具合をもとに、容疑者の供述の裏付けや事故に至る経緯を調べるため、事故車両を警察施設から別の場所へと移送しました。





捜査関係者によりますと、今回の事故を起こす前にも、4月から少なくとも5回車の事故を起こしていたという若山容疑者。しかし、調べに対し「直近の事故歴はない」と話していることがわかりました。また、新潟県警は若山容疑者に対し、4月初めと末の2回、免許の返納を促していたことも分かりました。県警は1年間で、事故を3回以上起こした65歳以上の高齢者に対し、免許の返納を促していて、若山容疑者の自宅にも警察官が直接出向いていました。4月末に、警察が自宅を訪れ、免許の返納を促した時には、若山容疑者は落ち着いた様子で話を聞いていたということです。若山容疑者を知る人は…行きつけの店の従業員「『自分は免許返納しなければいけない』みたいなことだいぶ前に言っていたことがあった」若山容疑者を知る別の人には「北越高校の仕事が終わったら免許を返納する」とも話していたということです。短期間に複数回事故を起こしただけでなく、免許の返納を促されていた中でもハンドルを握った若山容疑者。警察は若山容疑者の説明の信ぴょう性を含め慎重に調べています。