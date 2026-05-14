新たなスタジアム整備に必要な費用負担のあり方について、民間資金の確保を進めているブラウブリッツ秋田は、クラブが望む負担の割合を今月中に示すことになりました。県と秋田市は負担の割合についての考え方が一致していますが、クラブ側が方針を決めかねていたため、3者による話し合いの場を通じて結論を出すことにしています。新たなスタジアム整備をめぐり現時点で見通しがつきそうなのは、施設の設計や所有、整備に向けた事