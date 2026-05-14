＜リョーマゴルフ 日高村オープン事前情報◇14日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞元メジャーリーガーで“平成の怪物”こと松坂大輔氏が、国内シニアツアー新規大会で女子プロゴルファーとの合同開催となる「リョーマゴルフ 日高村オープン」に、主催者推薦で出場する。【連続写真】体の使い方は野球仕込み？これが怪物のスイング舞台となるグリーンフィ