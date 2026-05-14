眺望も味も抜群！コース仕立てのとっておきアフタヌーンティー オープンキッチンもありつつ、開放感あふれるガラス張りの空間が魅力の「TOKYO NODE DINING」。45階という高層階からは、東京らしい絶景を見下ろすことができます。ちなみに１人500円で窓際確約にできるので、ここぞというときはぜひ窓際確約で予約してみて。クラシックなイタリア料理をベースに、全国各地の食材を使ったシーズナルメニューや、「TOKYO NODE」で開催