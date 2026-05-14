オープンキッチンもありつつ、開放感あふれるガラス張りの空間が魅力の「TOKYO NODE DINING」。45階という高層階からは、東京らしい絶景を見下ろすことができます。ちなみに１人500円で窓際確約にできるので、ここぞというときはぜひ窓際確約で予約してみて。

クラシックなイタリア料理をベースに、全国各地の食材を使ったシーズナルメニューや、「TOKYO NODE」で開催されるイベントとのコラボメニューも随時そろい、季節ごとに訪れたくなるレストランです。

そんな「TOKYO NODE DINING」のアフタヌーンティーは“レストランが提案するコース仕立てのアフタヌーンティー”になっているのがポイント。アミューズから始まり、スイーツとセイボリー、そしてスペシャリテのバスクチーズケーキが楽しめます。

ドリンクは、兵庫県芦屋市創業で、関西で人気の紅茶インポーター「Uf-fu」による紅茶のほか、なんとスパークリングワインなどのアルコールまで20種類が飲み放題です！



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静岡県産 クラウンメロンを使ったメロンアフタヌーンティーを編集部が食レポ！

FIRST DRINK

それではさっそく今シーズンのメロンアフタヌーンティーを実食！

まずは乾杯用に「メロン ミントフィズ」が運ばれてきました。甘さは控えめで、メロンの香りとミントのすっきりとした清涼感が特徴の味わい。暑さも垣間見える今の季節にうれしいウェルカムドリンクです。

AMUSE

次にいただいたのがアミューズの「生ハムと静岡県産クラウンメロン」。今回のアフタヌーンティーの主役、静岡県産クラウンメロンに生ハムを合わせた王道の一品です。

クラウンメロンはマスクメロンのなかでも最高級のブランドで、豊かな香りと上品な甘さ、果肉の軟らかさがピカイチの贅沢フルーツ。生ハムのしっかりとした塩味と一緒に、まずはクラウンメロンそのもののおいしさにふれてみてください。

SPECIALTY

スペシャリテのバスクチーズケーキも、メロンシャンティが添えられた特別バージョンでお目見え。麻布台ヒルズのレストラン「Balcony by 6th」で不動の人気を誇る「バスクチーズケーキ」をメロンのシャンティクリームとともに味わいます。

濃厚なのに飽きがこない、ファンがいるのも納得の味。上品な甘みのシャンティクリームとカラメルの香りをほのかに感じるチーズケーキは相性抜群で、ペロリと食べれてしまいます…！

SWEETS

2段のティースタンドの上は、4つのメロンスイーツ！メロンのもつ丸いフォルムを生かした、ビジュアル抜群のプレートになっています。

静岡県産クラウンメロンのショートケーキ

フォークを入れるのもためらっちゃうくらいトロみのある軟らかさで、口当たりがすごくやさしい。小さいサイズにもかかわらず、スポンジが2層入っている丁寧さに感動…！クラウンメロンの果肉と口の中で溶け合わさっていきます。

メロンカスタードのクッキーシュークリーム

まるでミニメロンパンのような愛らしい見た目です。メロンカスタードを包むクッキーシュー生地はどこか懐かしい風味。



メロンとライムのタルト

口に入れるとヨーグルトのような酸味を感じる味わいが食べやすく、スイーツのなかでアクセントになる存在でした！メロンという素材を使いつつ、最後まで飽きずに楽しめるよう、多彩な味わいが用意されているのがうれしい。



杏仁パンナコッタ 静岡県産クラウンメロンソース

杏仁豆腐とメロンは相性抜群！上品な風味と甘さをゆっくり味わうことができます。これは何個でも食べれてしまいそう…。

SAVORY

ティースタンドの下は春の訪れを感じるセイボリーが4つ。レストランメイドだから、セイボリーがちゃんとおいしい！！小さいサイズでも1つ1つが本格的な味わいです。

海老とケールのサンドイッチ

ケールの鮮やかな緑とぷりぷりのエビが春らしいサンドイッチ。バジルの香りがふわっと広がります。

真蛸のグリル ガリシア風

セイボリーのなかでもひときわ目立っていた、スペイン料理であるマダコのガリシア風。ぷりモチっとしたタコにたっぷりかかったソースは、シシトウも相まってちょっとスパイシー。満足度の高い一品でした。

熊本県産あか牛のローストビーフ

ヘルシーでうま味の強い熊本県産あか牛がここで食べれるとは…！上質な肉の甘みを感じる、ご褒美のような味わいです。

とうもろこしのタルト

ザクパリなタルト生地にたっぷり載ったコーンの甘みがたまらない。セイボリーらしい、ほどよい塩味もあるバランスのとれた一品です。

オプションメニュー

もっと豪華に楽しみたい時は、季節のパルフェや「自家製スコーン」800円を追加で注文することもできます。今回はその中でも特におすすめの2品をご紹介します。

「静岡県産クラウンメロンのパルフェ」2800円

曲線をモチーフにした美しい見た目は圧巻。青肉は静岡県産クラウンメロン、赤肉はその季節で一番おいしいものを使用しているのだとか。ミルク感のあるマスカルポーネとみずみずしい甘さのメロンのアイスクリーム、ゴロゴロと入ったメロン果肉にザクザク食感のクッキー…混ぜながら食べれば、至福のメロンタイムの始まりです。

ちなみにクラウンメロンには、ストレス緩和効果が期待されるギャバ（GABA）がたくさん含まれています。身体の内側から癒やされちゃうなぁ。

「フライドポテト トリュフ＆チーズ」1300円

こちらもバスクチーズケーキと同様「Balcony by 6th」の名物メニュー。トリュフの食欲をそそる香りがたまりません…。ふわふわのチーズがたっぷりとかかったポテトは、手が止まらずやみつきに…！



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AFTERNOON TEA MENU■FIRST DRINKメロン ミントフィズ■AMUSE生ハムと静岡県産クラウンメロン■SPECIALTYバスクチーズケーキ メロンシャンティ■SWEETS静岡県産クラウンメロンのショートケーキメロンカスタードのクッキーシュークリームメロンとライムのタルト杏仁パンナコッタ 静岡県産クラウンメロンソース■SAVORY海老とケールのサンドイッチ真蛸のグリル ガリシア風熊本県産あか牛のローストビーフとうもろこしのタルト■FREE FLOW DRINK（1時間30分LO）Uf-fu TOKYO SELECTION TEA ※HOTのみダージリンマスカテルアールグレイセイロンミモザエテ本日のセレクションティー■ALCOHOLICスパークリングワインハートランドビール白ワイン/赤ワイン■COCKTAIL季節のカクテル自家製ワインカクテル■COFFEE / TEAコーヒー (HOT / ICE)カフェラテ (HOT / ICE)アイスティー■NON-ALCOHOLIC COCKTAIL季節のモクテルUf-fu Tokyo 雁ケ音ほうじ茶 ティーソーダ■SOFT DRINKオレンジジュースジンジャエールコカコーラ烏龍茶■オプションメニュー季節のパルフェ +2800円6th フライドポテト トリュフ＆チーズ +1300円オリーブ +900円トリュフミックスナッツ +900円アマトリチャーナ スパゲッティーニ +1000円

さまざまな切り口でメロンを楽しめるスイーツや、レストランメイドの完成されたセイボリー。温かくなってきたこの季節、メロンを味わいたいなら「TOKYO NODE DINING」を訪れてみて。

■TOKYO NODE DINING「メロン アフタヌーンティー」概要

住所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー（東京都港区虎ノ門2-6-2）45F

TEL：03-6811-2571

営業時間：アフタヌーンティー13時〜16時30分、土・日曜、祝日は14時〜16時30分 16時30分

※2時間制、予約は2日前13時まで

定休日：無休

料金：6800円〜、土・日曜、祝日は7200円〜

※税・サ料（12％）別途、席により価格変動あり

※メニューは仕入状況等により変更となる場合があります



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。