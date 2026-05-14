横浜市などでは午後になってゲリラ雷雨となり、広い範囲で停電や道路の冠水が発生しています。【写真を見る】横浜などでゲリラ雷雨一時1万軒が停電落雷も東京電力パワーグリッドによりますと、神奈川県横浜市の泉区、南区、栄区、戸塚区、保土ケ谷区では、午後4時半ごろ、あわせて1万軒以上で停電しました。午後5時現在、およそ4千800軒で停電が続いています。また、横浜市内の各所で、道路の冠水が発生しています。警察により