元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日、舞台「はがきの王様」（5月14日〜24日、東京・本多劇場など）取材会＆公開ゲネプロにピエール瀧（59）らと出席した。お笑い芸人としてデビューし、多数のラジオやテレビ番組、TBS系「半沢直樹」など人気ドラマの脚本を手が掛けた金沢知樹氏の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験がベースのコメディー作品。主人公で元ハガキ職人の田中浩司役を、現役のラジオパーソナリティーとしても活躍