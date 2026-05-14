今年、バンド結成30周年を迎え、4月にジャカルタ（インドネシア）公演を成功させ、6月末から南米ツアーを開催するASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）。国内外に多くのリスナーがいる彼らだが、新曲「Times」が、シチズン時計株式会社「LIGHT in BLACK」のCMソングに決定した。「LIGHT in BLACK」光発電「エコ・ドライブ」の誕生50周年を記念したブランド横断コレクションとして、「光と時」をテー