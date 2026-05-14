Image: Raymond Wong / Gizmodo US 妙に真実味さえあったり…。Apple（アップル）から発売されたバジェット（廉価版）ノートパソコンの「MacBook Neo」は、なかなかの評判です。世界で品薄になる売れ行きを記録して、好調な滑り出しを見せるなか、なんとも気になるうわさが流れています。最安モデルは打ち切りか？このほどPCMagは、コラムニストのTim Culpan氏がリークした、Apple社内での検