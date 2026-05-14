女優で歌手の菊池桃子（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。8歳年上の元官僚夫とのゴールデンウイークの米国旅行ショットを公開した。「まさかセドナに来られるなんて」とセドナでの記念ショットを公開。「大人になってから、自然と触れ合う時間に深く心を動かされるようになりました」とつづった。続く投稿で「アメリカへは長めの日程で、サンディエゴの景色も満喫しました。サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でし