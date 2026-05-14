明日5月15日（金）14時〜、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが発表される。NHK総合では会見の模様を生中継。13時55分〜15時まで、ニュース「サッカーワールドカップ日本代表メンバー発表」を放送することが決定した。メンバー発表会見は日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。明日の会見には森保一監督のほか、宮本恒靖JFA会長と山本昌邦技術