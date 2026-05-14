子どもが毎日通う学校は、親にとってもその成長を見守る大切な場所。ですが、中には「そんな先生いるの?」と思わず周囲が驚いてしまうような、強烈な個性を放つ先生もいるようです。今回は、マイナビニュース会員303人を対象に実施したアンケートの中から、特に記憶に焼き付いている「おもしろかった・キャラが強かった先生」のエピソードをご紹介します。おもしろかった・キャラが強かった先生のエピソード○「忘れられない先生」