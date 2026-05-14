5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。入院生活の中で感じた“人間関係”についての気づきを語る場面があった。【映像】マツコ、入院中は“見舞いお断り”も…強引な来客にチクリ「立派な行為だと思ってる人が来た」有吉弘行から「お見舞いは誰か来たり、断ったりしたの？」と尋ねられると、マツコは「迷惑をかけるの嫌だなって思ってたから、基本的にはお断り