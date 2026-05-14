14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.2％増の2410億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.1％増の1919億円だった。 個別では上場インデックスファンド２２５ 、ＭＡＸＩＳＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ小麦上場投資信託