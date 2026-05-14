ADOR（アドア）が、グループNewJeans（ニュージーンズ）の元メンバー、ダニエルとミン・ヒジン前代表を相手取って起こした431億ウォン（約46億6000万円）規模の損害賠償請求訴訟が、14日に本格的に始まる。ソウル中央地裁民事合議31部〔南仁洙（ナム・インス）部長判事〕は同日午後、ADORがダニエルとその家族、ミン前代表を相手取って起こした損害賠償訴訟の初弁論期日を開く。今回の訴訟では、契約終了前の事前接触を意味する、