交通事故によって大切な家族を失った被害者遺族から「命の大切さ」について学ぶ授業が13日、三重県伊勢市の中学校で行われました。遺族の痛みや悲しみを知ることで犯罪被害者への理解を深めるとともに被害者にも加害者にもならない社会をつくろうと開かれているもので、倉田山中学校の1年生と教職員約130人が参加しました。講師を務めたのは、2014年、通学途中に横断歩道の自転車横断帯を渡っていて自動車にはねられ、当時高校2年