【「ご当地マック」シリーズ新作】 5月20日～期間限定で販売 日本マクドナルドは、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズの新作を全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日から期間限定で販売する。 今回登場するバーガーは「北海道じゃがチーズてりやき」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキ