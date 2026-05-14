クジで会長を決めたら、とんでもないことに!!【漫画】本編をイッキ読み→「PTA役員をやるのでできません」新庄アキラ(@shinjo_akira)さんが描くエッセイ漫画『子ども会の役員が再び回ってきた話』が、子育て世代の間で大きな話題となっている。かつて「兄弟のうち一度役員をやれば免除」という約束のもと入会したものの、少子化で脱会する家庭が増えた結果、まさかの役員2周目を経験することになった実録エピソードだ。地域の「圧