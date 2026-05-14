ここ数年でフードデリバリーをやめた店とその理由を考察します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第150回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊2020年の新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに認知度が一気に高まったフードデリバリー。多くの方