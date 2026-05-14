俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）の最新ショットが注目を集めている。紅蘭は１４日までに自身のインスタグラムを更新し「ＬａｋｅＣｏｍｏまるで映画の中に入り込んだような感覚美しすぎたコモ湖…」とイタリアのリゾート地を訪れたことを報告。「景色、空気、食事、お酒全てがパーフェクトでしたイタリアを満喫させていただきました！Ｔｏｋｙｏ→Ｍｉｌａｎ→Ｌ