世相を映し出す鏡「フェイスブック」の提供元メタが今月20日頃、新たな人員削減を予定している。同社の従業員数は世界全体で約7万8000人に上るが、今回その１割に当たる約8000人をレイオフ（事実上の解雇、リストラ）するという。ニューヨークタイムズなど米国メディアの報道によれば、このレイオフはその動機が一種独特であるために、メタ社内で従業員のモラル（士気）が著しく低下しているという。AIの導入で最適な従業員数が分