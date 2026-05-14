人気のランドセルが一堂に揃うイベントが13日、新潟市のデパートで始まりました。年々早まっている「ラン活商戦」今年の傾向は？ 新潟伊勢丹で13日に始まった「ランドセルフェスティバル」。 約500点のランドセルが一堂に集まりました。 【眞田椿ちゃん】「あら～似合う～」 眞田さん家族はお目当てのブランドの中からどの色にしようか鏡を見ながら迷っている様子。 Q「お目当てはありますか」 椿ちゃん「