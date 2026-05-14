「ヤンマガGリーグ！アイドル編」より櫻衣まいさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！アイドル編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！アイドル編」では櫻衣まいさんが、大人っぽさ全開のワンピース水着姿を披露。「NEXT推しガール！」には大学ミスコン出身の一ノ瀬ひかりさん、「推しメン